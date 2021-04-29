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    Економіка та фінанси

    Зеленський підписав закон, який відновить «лікарняні» виплати

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    Із 1 липня в Україні могли припинити виплати лікарняних через помилки у законі про реабілітацію - Зеленський підписав закон, який відновить «лікарняні» виплати
    Із 1 липня в Україні могли припинити виплати лікарняних через помилки у законі про реабілітацію
    Фото з відкритих джерел

    Закон набирає чинності 30 червня 2021 року

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який усуває правову колізію, що з 30 червня могла спричинити недоотримання лікарняних для 2,5 млн осіб. Йдеться про закон №1380-ІХ. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Згідно з повідомленням, закон повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування у період тимчасової втрати непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (лікарняних).

    У пресслужбі пояснили, що через законодавчу колізію, ці виплати були скасовані після внесення змін до закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Зазначається, що це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Підписаний закон усуває цю колізію та відновлює право на одержання лікарняних.

    Зазначається, що закон набирає чинності з дня введення в дію закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» - 30 червня 2021 року.

    13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який усуває прогалину в законодавстві, через яку застраховані особи позбавлялися права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, на загальних підставах.

    Ініціатори законопроєкту зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», відбулися зміни в законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і з переліку страхових випадків без виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України – «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року гроші за лікарняним не отримали б близько 2,5 мільйонів українців.

    Раніше повідомлялося, що українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи.

    Читайте також: В Україні зріс середній розмір лікарняного. Скільки зараз виплачують на день
    Теги: медицина гроші лікар закон лікарня Володимир Зеленський президент хвороби страхування
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