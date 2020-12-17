Король Швеції назвав національну антикоронавірусну стратегію «провальною»

Головний інфекціоніст Швеції Андерс Теґнел заявив, що країна наблизилася до «точки перелому»

Король Швеції Карл XVI Густав назвав провальною національну стратегію протистояння Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.



Із такою заявою шведський монарх виступив після повідомлень представників медичної системи столичного регіону Стокгольма про перевантаженість клінік хворими, а також рекордного падіння довіри населення до уряду країни.



«Народ Швеції надзвичайно постраждав у важких умовах. Я думаю, що ми зазнали провалу. У нас є велика кількість померлих, і це жахливо», – повідомив Карл XVI.



Медичні структури Швеції продовжують наполягати на тому, що «м’яку» стратегію протистояння пандемії не можна вважати повністю провальною. Зокрема, головний інфекціоніст Швеції Андерс Теґнел заявив, що країна наблизилася до «точки перелому», яка і продемонструє підсумкову ефективність урядового плану.



Швеція була єдиною європейською державою, яка не вводила жорстких карантинних обмежень на початку пандемії. На основі рекомендацій головного інфекціоніста Швеції розробили стратегію, яка передбачала збереження роботи сфери послуг із дотриманням базових заходів безпеки – носіння масок та дотримання дистанції.



Враховуючи населення країни, відсоток смертей через коронавірус у Швеції майже вдесятеро перевищує показники сусідніх Фінляндії та Норвегії та майже вп'ятеро – Данії. Поряд із тим, смертність від Covid-19 у Швеції залишається нижчою, ніж у низці європейських країн, які запроваджували локдауни – Франції, Іспанії, Великій Британії та Німеччині.



У грудні в Швеції ввели локдаун після безрезультатних карантинних рекомендацій населенню. Тепер у країні заборонені масові зібрання – збиратися в групи більше восьми осіб не дозволено. Це спричинило за собою закриття кінотеатрів і розважальних установ. Також уряд обмежив продаж алкоголю – його заборонено продавати після 22:00. Також у країні також вирішили закрити школи.

Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.