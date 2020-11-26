Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня

Розвиток подій буде залежати від дотримання вимоги громадянами

У Швеції розраховують, що пік захворюваності під час другої хвилі коронавірусу припаде на середину грудня. Про це заявив глава агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлсон.

В уряді вважають такий варіант проходження другої хвилі оптимістичними, оскільки він покаже ефективність запроваджених у жовтні більш жорстких обмежень в країні.

Наголошується, що поточна статистика по нових випадків нижче спрогнозованої раніше моделі розвитку пандемії. Але в агентстві припускають, що це може бути не пов'язано зі зниженням захворюваності, а з тестуванням, яке в деяких регіонах не встигає за кількістю запитів.

З жовтня у Швеції регулярно оновлюються антирекорди захворюваності. 19 листопада за добу зафіксували 7 629 нових випадків і це найбільший показник за час пандемії. Померло 6 622 людини та відсоток смертності від коронавірусу у Швеції вище, ніж у сусідніх Норвегії, Данії та Фінляндії.

На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавірусу не вводили жорсткі обмеження. У жовтні ж ситуація не дозволила Швеції обійтися колишніми заходами.

Нагадаємо, що принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.

Крім того, Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19.

Зазначимо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

Також, що 23 листопада Литва мала намір продовжити карантин до середини грудня.

Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що у світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей.

До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.