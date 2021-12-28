МОЗ зафіксував 2 тис. нових ковід-хворих за добу

Найбільше заражень виявлено у Києві, Донецькій та Одеській областях

Найбільше заражень виявлено у Києві, Донецькій та Одеській областях

Лабораторії вчора зробили трохи більше 30 тис. тестів на коронавірус

В Україні вчора, 27 грудня, зафіксували 2 248 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 134 людини, а 4 789 – одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 944 людини з підозрою або підтвердженим Covid-19.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (475), Одеській (189) та Харківській (180) областях.

Лабораторії зробили 30 386 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 12 853, методом ІФА – 1 836. Також зробили 15 697 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,6 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 649 236 випадків Covid-19. З них 95 105 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона – одужали.

Як ми вже повідомляли, цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації. Вони не працюватимуть 1 та 2 січня. Вже 3 січня робота центрів має відновитись.

Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

Додамо, що ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

Читайте також:



