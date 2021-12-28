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    Українці назвали три свята, які люблять відзначати на роботі

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    Професійні свята відзначають лише в кожній третій компанії - Українці назвали три свята, які люблять відзначати на роботі
    Професійні свята відзначають лише в кожній третій компанії
    фото: year.pp.ua

    Найчастіше на роботі відзначають Новий рік, 8 березня й дні народження працівників

    Новий рік залишається улюбленим святом в українських офісах. Про це свідчить дослідження кадрового порталу grc.ua. Так, кожен другий респондент зазначив, що любить відзначати Новий рік разом із колегами. А в 9 із 10 компаній планують організувати святкування.

    Минулого року більшість роботодавців відмовились від офлайн-святкування через пандемію Covіd-19. Втім, нині в Україні спад захворювання на коронавірус, до того ж більшість компаній адаптувались до нових реалій. Відтак, значна частина роботодавців вирішила відновити новорічні корпоративи. Звісно, з дотриманням усіх карантинних обмежень.

    діаграма: grc.ua

    діаграма: grc.ua

    Другим за популярністю є Міжнародний жіночий день, його святкують у 60% компаній. Натомість лише 22% опитаних працівників заявили, що їм приємно відзначати цей день у товаристві співробітників.

    На третьому місці за популярністю серед свят в офісах дні народження колег. Їх відзначають у 47% компаній. При чому чверті опитаних працівників це до вподоби.

    діаграма: grc.ua

    діаграма: grc.ua

    Професійні свята відзначають лише в кожній третій компанії. Найменшою ж популярністю серед українських роботодавців користуються День захисту дітей і Трійця. Їх найрідше відзначають у наших компаніях.

    Тим часом українці на робочому місці з колегами найбільше не люблять святкувати День праці, День закоханих і День Конституції України. А от взагалі нічого не святкують лише у трьох відсотках опитаних компаній. У більшості організацій повеселитись разом люблять. Бо свята це, передусім, про спілкування, спільне дозвілля зближує й розкриває людей краще за будь-який тімбілдінг.

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    Теги: свята українці Трійця робота коронавірус
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    Українці назвали три свята, які люблять відзначати на роботі