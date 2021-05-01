Корови – в ОАЕ, яйця – в Ефіопію. Україна відкрила вісім нових ринків експорту

Відкрили цікавий ринок – Литву. Тепер у цю країну можна експортувати арахнідів

Україна за пів року відкрила вісім нових ринків для українських експортерів. Про це в написала голова Держпродспоживслужба Владислава Магалецька на своїй сторінці в мережі Facebook.

Магалецька зазначила, що у Японію, Лівію, Аргентину та Ліван тепер можна поставляти українське молоко та молокопродукти. Ефіопія стала відкритою для українських виробників яєць; Сербія — для українського тваринного білка; ОАЕ – для великої рогатої худоби.

Відкрили також один незвичний і цікавий ринок – Литву. Тепер у цю країну можна експортувати арахнідів для потреб захисту рослин. Йдеться про ентомофагів – комах, які споживають або паразитують на шкідниках рослин та використовуються для захисту сільськогосподарських культур.

Наразі 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях перепогоджені. Це означає, що українські експортери зберегли можливості для постачання продукції. Магалецька зазначила, що йдеться насамперед про країни СНД, адже Україна вийшла з домовленостей у рамках цієї організації.

Магалецька також нагадала, що також було відновлено експорт продукції українського птахівництва до ЄС.

«Це стало можливим завдяки досягненню визнання ЄС зонування України за високопатогенним грипом птиці. Проводиться робота щодо відкриття ринків на всіх континентах світу. Поки назву найбільш перспективні для експортерів країни: ЕС, Китай, Сінгапур, Індія, В’єтнам, ПАР, Індонезія», – написала очільниця Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, за результатами 2020 року товарообіг між Україною і Китаєм зріс на 20,5% – до 15,4 млрд дол., з яких експорт збільшився удвічі – до 7,1 млрд дол.

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