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    За рік товарообіг між Україною та Китаєм зріс на понад 20%

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    Китай є ключовим торговельним партнером України в Азіатському регіоні, заявив торговий представник України - За рік товарообіг між Україною та Китаєм зріс на понад 20%

    Китай є ключовим торговельним партнером України в Азіатському регіоні, заявив торговий представник України

    Фото: East News

    Експорт з України до Китаю у 2020 році збільшився удвічі – до 7,1 млрд доларів

    За результатами 2020 року товарообіг між Україною і Китаєм зріс на 20,5% – до 15,4 млрд дол., з яких експорт збільшився удвічі – до 7,1 млрд дол.

    Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в ході зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

    «Китай є ключовим торговельним партнером України в Азіатському регіоні. За результатами 2020 року товарооборот між нашими країнами зріс на 20,5% - до 15,4 млрд дол., з яких експорт збільшився удвічі - до 7,1 млрд дол. Половина українського експорту до Китаю становить аграрна продукція, і ми зацікавлені в подальшому нарощуванні торговельних поставок і розширенні товарних позицій», – цитує пресслужба Качку.

    Зазначається, що сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва в сферах торгівлі, інвестицій і сільського господарства. Також було позначено пріоритети двосторонньої співпраці на 2021 рік, зокрема, щодо перспектив проведення цього року засідань двосторонніх органів галузевого співробітництва в згаданих сферах.

    Особливу увагу учасники зустрічі приділили актуальним питанням розширення доступу української агропродовольчої продукції на ринок Китаю.

    За даними пресслужби, в січні-лютому поточного року товарооборот між Україною і Китаєм становив 2,494 млрд дол. (+ 18,4%), експорт – 1,093 млрд дол. (+ 43,8%), імпорт – 1,401 млрд дол. (+ 4,1%). Частка агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту до Китаю становила 53,1% (579,8 млн дол.).

    Теги: експорт Китай торгівля імпорт Мінекономіки Україна Тарас Качка
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