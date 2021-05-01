Тарифи, субсидії та пом'якшення карантину. Що зміниться для українців у травні

Україні з 1 травня всіх споживачів автоматично переведуть на річний газовий контракт

Зміни торкнуться соціальної сфери, карантинних обмежень, проведення ЗНО і відкриття кордонів для туристів

З 1 травня на українців чекає низка змін та нововведень: так, знову зросте ціна на газ, а всіх побутових споживачів переведуть на фіксований річний тариф. Також одержувачам житлових субсидій доведеться переоформити заявку на отримання компенсацій. При цьому вимоги для їх призначення стануть більш жорсткими.

Зміни торкнуться також інших аспектів соціальної сфери, карантинних обмежень, проведення ЗНО і відкриття кордонів для туристів.

Ціни на газ

Газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022.

Так, ціна газу для українців з коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 гривень за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки), йдеться у матеріалі «Главкома».

Більшість українських компаній газопостачальників виставили тарифи набагато нижчі – 7,99 гривні за кубометр. Ще близько третини розійшлися в діапазоні 8,2-12,9 гривні за кубометр. Утрьох областях встановили захмарні ціни на газ.

Зазначимо, це лише ціна на газ у тарифі «Річний». За транспортування газу споживачі мають сплачувати додатково. Також регулятор передбачив для постачальників газу населення додаткові послуги для своїх клієнтів, які також можуть значно відрізнятися в ціні від встановленого річного тарифу.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Тариф на електроенергію з 1 травня

Цього тижня Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію 1,68 грн за кВт⋅год ще на два місяці – до 30 червня.

«Ми продовжуємо механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін – 1 грн 68 коп за кВт⋅год», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, зараз для населення діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн/кВт⋅год. Він був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року у зв‘язку із тим, що регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії.

Доцільно нагадати, що з 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабмін вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, а тепер знову продовжив таку ж ціну на травень-червень.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.

Нові правила призначення субсидій

З 1 травня усі українці, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

«Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою. Які основні зміни? Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима», – розповів прем’єр Шмигаль.

За його словами, вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше 100 тис грн, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тис грн – вам субсидію не призначать.

Він додав, що для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

В Україні середній розмір субсидій в березні 2021 виріс на 13,6% в порівнянні з лютим. Допомога на оплату комуналки від держави отримали вже 2,95 млн сімей.

Київ виходить із «червоної» зони карантину

30 квітня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей.

Ще 28 квітня було ухвалено рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Тож, у Києві з 1 травня відкриються ТРЦ і непродовольчі магазини, ринки і ярмарки, спортзали і фітнес-центри.

Кафе, ресторани, бари знову зможуть обслуговувати відвідувачів всередині закладів. Кінотеатри працюватимуть за умови 50% наповненості залів. Центри надання адміністративних послуг відновлять прийом за попереднім записом через онлайн-сервіси.

Київські школи та інші навчальні заклади повернуться до очного формату навчання з 5 травня. Після великодніх вихідних відкриються дитячі садки. Також відновиться прийом документів для зарахування в школи майбутніх першокласників на наступний навчальний рік

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

У травні стартує ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні пройде з 21 травня по 10 червня. Випускникам необхідно здати п’ять предметів з 12 представлених, при цьому обов'язковим є тестування з української мови або з української мови та літератури. У травні відбудеться ЗНО з наступних дисциплін:

хімія – 21 травня;

іспанська, німецька, французька мови – 24 травня;

англійська мова – 25 травня;

математика – 28 травня.

Тестування з інших предметів пройде вже в червні: українська мова/українська мова та література (1 червня), історія України (4 червня), географія (5 червня), фізика (7 червня), біологія (10 червня). Результати основної сесії ЗНО стануть відомі до 30 червня 2021.

Відкриття кордонів і вимоги для туристів

Українські туристи зможуть відправитися до Болгарії вже з 1 травня. Країна знімає обмеження на в'їзд туристів при наявності довідки про вакцинацію, або ПЛР-тесту, або документа про наявність антитіл до коронавірусу.

У Туреччині з 29 квітня до 17 травня діє тотальний локдаун, проте його заборони не поширюються на туристів. Українцям дозволено в'їзд до країни зі страховкою, негативним тестом ПЛР і заповненою електронною анкетою.

При цьому вже з 15 травня можуть спростити відвідування Туреччини для іноземців з 10 країн, в тому числі для громадян України, скасувавши вимогу про пред'явлення результату тесту на коронавірус.

Крім того, в травні планується відкриття кордонів Австрії для мандрівників. Орієнтовний термін – з 19 травня. Ослаблення карантину в сфері туризму, культури, громадського харчування передбачає допуск у ресторани, готелі та інші заклади при наявності документа про вакцинацію, одужання або тесту ПЛР.

Реєстрація ФОП на порталі «Дія»

Уряд запровадив експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі державного реєстратора. Тепер онлайн-послуга буде доступною без участі людей:

Реєстрація займатиме всього 10-15 хв.

Буде усунено суб’єктивний фактор під час державної реєстрації, у тому числі – помилки реєстратора. Як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

Зникнуть корупційні складники.

Послуга буде доступною після презентації на Diia Summit, який відбудеться у травні. Також у планах зробити всі послуги для ФОП повністю автоматичними.

Українці зможуть змінити прописку онлайн

Українці зможуть змінити місце реєстрації за допомогою порталу «Дія» вже від 17 травня. Кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації. Крім того, мільйон українців взагалі ніде не прописані. Зареєструватися онлайн можна у власному або в орендованому помешканні.

Також молодь, яка змінює реєстрацію, вже не повинна йти до військкоматів. Вони будуть автоматично отримувати інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.