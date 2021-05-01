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    Підвищення податків призведе до зростання цін, – нардеп

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    Своїми діями влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, вважає Синютка - Підвищення податків призведе до зростання цін, – нардеп
    Своїми діями влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, вважає Синютка
    Фото: https: zbruc.eu

    «Підвищуючи податки, влада нищить бізнес в Україні і провокує тотальне зростання цін»

    Підвищенням податків влада знищить бізнес і спровокує тотальне зростання цін. Про це заявив народний депутат України Олег Синютка.

    «Те, що влада сьогодні визискує підприємців, які в умовах карантину, локдаунів і так знаходяться в дуже неприємній і непростій ситуації – це дуже дивно», – сказав Синютка в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, підвищенням податків влада знищить бізнес, який і так постраждав через карантинні обмеження, що є неприпустимо. Він також наголосив: всі країни Європи зараз намагаються допомогти бізнесу, і пропонують різні програми підтримки і прямі дотації.

    Депутат також зазначив: така політика вітчизняної влади негативно позначиться не лише на бізнесі, а й звичайних громадянах, які потерпають від тотального зростання цін.

    «Що стосується взагалі ситуації, яка є в економіці України, то на мою думку, це відчувають не тільки економісти, це відчувають всі люди, які живуть. Тому що всі ціни на сьогоднішній момент зростають», - сказав Синютка.

    Раніше лідер партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що влада має запропонувати бізнесу і населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки.

    Водночас економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства.

    Як раніше писав «Главком», українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Така норма міститься в законопроєктах про «податкову амністію», які розробив глава «податкового» Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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    Теги: податки депутат бізнес ціни партії політика Україна дотації влада Кіра Рудик
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