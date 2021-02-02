Адвокат Гладковського заявив, що кошти за нанесену йому моральну шкоду перерахують на підтримку армії

Предметом позову є визнання недостовірним та таким, що порушує права Олега Гладковського висновку авторів сюжету «Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)»

Олег Гладковський вимагає від журналістів відшкодування моральної шкоди у розмірі понад 2 мільйони гривень

Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець на своїй сторінці у Facebook надав пояснення щодо коментарів окремих ЗМІ про позов свого підзахисного до журналістів Bihus.Info

Адвокат підтвердив, що Гладковський звернувся до Вінницького міського суду (за місцем реєстрації одного з відповідачів) з позовом до авторів розслідування, але ще наприкінці літа минулого року.

Руслан Волинець зазначив, що предметом позову є визнання недостовірним та таким, що порушує права Олега Гладковського висновку авторів сюжету «Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)».

Автори стверджували, що «до групи осіб, яка займалась скуповуванням військових запчастини у російських контрабандистів і по складах української армії, накручуванням ціни на них у рази, і продажем їх за змовою з державним концерном «Укроборонпром» на його заводи, входив, серед інших, заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…».

«Через декілька тижнів, уже мине два роки з моменту, коли вийшло дане, так зване »розслідування». Весь цей час, правоохоронні органи перевіряли інформацію, зазначену в даному сюжеті і не знайшли жодних фактів, які б вказували, хоча б на ймовірну причетність Олега Гладковського до таких дій. Це лише зайвий раз підтверджує неправдивість озвучених журналістами звинувачень», – повідомив Волинець.

Адвокат Гладковського також підкреслив, що в поширених публікаціях, з посиланням на представників відповідачів, вказується на те, що Олег Гладковський вимагає від журналістів відшкодування моральної шкоди у розмірі понад 2 мільйони гривень.

При цьому, за словами Волинця, автори публікацій уникають оприлюднення того факту, що у випадку задоволення таких вимог, усі кошти будуть спрямовані на благодійні цілі до Благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Про це Гладковським було зазначено прямо в позовній заяві.

«Окремо хочу звернути увагу, що нами було проведено дві експертизи в КНДІСЕ, які визначили, що вищевказані в сюжеті тези є фактичними твердженнями (а не оціночними судженнями, як про це голослівно вказують відповідачі), носять негативний характер відносно Олега Гладковськогота завдали йому моральної шкоди у розмірі, розрахованому самими експертами.

Саме висновки зазначених експертиз і постали в основі позовних вимог, сформульованих у позовній заяві», – підсумував Руслан Волинець

Джерело: dsnews.ua