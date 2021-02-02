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    Суспільство

    Адвокат Гладковського заявив, що кошти за нанесену йому моральну шкоду перерахують на підтримку армії

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    Предметом позову є визнання недостовірним та таким, що порушує права Олега&nbsp;Гладковського&nbsp;висновку авторів сюжету &laquo;Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)&raquo; - Адвокат Гладковського заявив, що кошти за нанесену йому моральну шкоду перерахують на підтримку армії
    Предметом позову є визнання недостовірним та таким, що порушує права Олега Гладковського висновку авторів сюжету «Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)»

    Олег Гладковський вимагає від журналістів відшкодування моральної шкоди у розмірі понад 2 мільйони гривень

    Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець на своїй сторінці у Facebook надав пояснення щодо коментарів окремих ЗМІ про позов свого підзахисного до журналістів Bihus.Info

    Адвокат підтвердив, що Гладковський звернувся до Вінницького міського суду (за місцем реєстрації одного з відповідачів) з позовом до авторів розслідування, але ще наприкінці літа минулого року.

    Руслан Волинець зазначив, що предметом позову є визнання недостовірним та таким, що порушує права Олега Гладковського висновку авторів сюжету «Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)».

    Автори стверджували, що «до групи осіб, яка займалась скуповуванням військових запчастини у російських контрабандистів і по складах української армії, накручуванням ціни на них у рази, і продажем їх за змовою з державним концерном «Укроборонпром» на його заводи, входив, серед інших, заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…».

    «Через декілька тижнів, уже мине два роки з моменту, коли вийшло дане, так зване »розслідування». Весь цей час, правоохоронні органи перевіряли інформацію, зазначену в даному сюжеті і не знайшли жодних фактів, які б вказували, хоча б на ймовірну причетність Олега Гладковського до таких дій. Це лише зайвий раз підтверджує неправдивість озвучених журналістами звинувачень», – повідомив Волинець.

    Адвокат Гладковського також підкреслив, що в поширених публікаціях, з посиланням на представників відповідачів, вказується на те, що Олег Гладковський вимагає від журналістів відшкодування моральної шкоди у розмірі понад 2 мільйони гривень.

    При цьому, за словами Волинця, автори публікацій уникають оприлюднення того факту, що у випадку задоволення таких вимог, усі кошти будуть спрямовані на благодійні цілі до Благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Про це Гладковським було зазначено прямо в позовній заяві.

    «Окремо хочу звернути увагу, що нами було проведено дві експертизи в КНДІСЕ, які визначили, що вищевказані в сюжеті тези є фактичними твердженнями (а не оціночними судженнями, як про це голослівно вказують відповідачі), носять негативний характер відносно Олега Гладковськогота завдали йому моральної шкоди у розмірі, розрахованому самими експертами.

    Саме висновки зазначених експертиз і постали в основі позовних вимог, сформульованих у позовній заяві», – підсумував Руслан Волинець

    Джерело: dsnews.ua

    Теги: ЗМІ корупція в Україні адвокат розслідування Олег Гладковський
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