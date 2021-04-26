Син Гладковського повернувся в Україну - ЗМІ

Ігор Гладковський прилетів із Франкфурта разом зі своїм батьком

Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігор - прибув в Україну авіарейсом із Франкфурта. Про це в ніч на понеділок, 26 квітня, повідомило агентство РБК-Україна.

Відзначається, що в аеропорту Бориспіль Гладковський-молодший був зупинений прикордонниками на п'ять-сім хвилин, після цього його відпустили.

За даними видання, разом із сином прилетів і батько - Олег Гладковський.

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України оголосило Ігоря Гладковського в розшук.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015–2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків із підприємствами «Укроборонпрому». За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369–2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а про підозру йому повідомлено 21 грудня 2020 року.