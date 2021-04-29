Суд переніс засідання у справі проти Гладковського-молодшого

Фігурант справи вважає, що вручення йому повісток від НАБУ відбувалося з порушенням законодавства

Ігор Гладковський повністю заперечує власну провину

Вищий антикорупційний суд переніс засідання у справі «Укроборонпрому» проти Ігоря Гладковського. Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання було перенесено через клопотання захисника Гладковського Сергія Казія про неможливість з'явитися на судове засідання. Відповідно до клопотання, адвокат наразі бере участь в іншому кримінальному провадженні. Наступне засідання у справі відбудеться 17 травня.

Ігор Гладковський повідомив, що повністю заперечує власну провину. «Я повністю відкидаю будь-які обвинувачення. Я не завдав нікому ніякої шкоди, не вкрав ні в кого. Мене звинувачують, що я, не маючи повноважень, не будучи чиновником, нібито вплинув на те, що одне підприємство додало поворотну фінансову допомогу і повернуло її іншому. Коли кажуть про крадіжки, податки, цього всього не було», – заявив Гладковський.

Фігурант справи наголосив на тому, що вручення йому повісток від НАБУ відбувалося з порушенням законодавства.

«З приводу повісток. Я назвав їх машина часу від НАБУ. Ось вони в мене в руках, одна з них 21 квітня, я її отримав 27 ввечері, датована вона 20 числом. Тобто, вони викликають на 20 число 21 квітня, а потім оголошують мене нібито в розшук. Я подав усі документи, мої адвокати подали всі документи, з приводу того, що розшук оголошено нібито за те, що я не явися за повістками. Але за законом людину мають повідомити за три дні», – повідомив Гладківський.

Нагадаємо, колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони, підприємець Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро через «переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору».