Антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу Гладковського

Експерший заступник Секретаря Ради нацбезпеки і оборони підозрюється у нанесенні державі 17,4 млн грн збитків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) справу щодо Олега Гладковського – колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

«На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – повідомила пресслужба САП.

У пресслужбі нагадали, що в ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди компанією, в який він та його близькі особи мають частку власності. Мова йде про автомобільну компанію «Богдан Моторс».

Зазначається, що обвинувачений забезпечив невиключення з оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю за бюджетні кошти вантажних автомобілів підвищеної прохідності Богдан 6317 в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу «Богдан Моторс». Так, хоча ці автівки не відповідали вимогам уряду через недостатній рівень локалізації, компанія все одно отримала замовлення.

Компанія погодилася довести рівень локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його підвищення до 30% впродовж трьох років, однак не виконала ці умови, незаконно переклавши витрати зі збільшення рівня локалізації на бюджет.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що договір між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте, всупереч умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту відомства її погодили, попередньо узгодивши це питання із заступником міністра оборони. Це призвело до незаконної переплати фірмі 17,44 млн грн.

У САП також нагадали, що в жовтні правоохоронці повідомили про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО, а в квітні 2020 року – ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони.

Нагадаємо,що Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схемам в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.