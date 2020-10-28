У світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей



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Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1 171 479 людей

Від початку пандемії одужало майже 32,5 млн людей

У світі станом на 28 жовтня коронавірусом заразилися вже 44 252 677 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало понад 32 447 505 осіб, а кількість померлих зросла до 1 171 479 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 774 118), Індія (7 946 429), Бразилія (5 439 641), Росія (1 537 142), а також Франція (1 244 242), Іспанія (1 116 738), Аргентина (1 116 609) та Колумбія (1 033 218).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (226 613), Бразилії (157 946), Індії (119 502) та Мексиці (89 814).

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.