Країни Балтії назвали російське вторгнення в Україну кричущим порушенням міжнародного права

«Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України», – йдеться у заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви опублікували спільну заяву у зв’язку з початком Росією нової масштабної агресії проти України, цю заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм, і це злочин проти українського народу… Усі ми, вся міжнародна спільнота повинні найсуворіше засудити його і накласти максимальні санкції на Росію - включно з відключенням від SWIFT, політичною ізоляцією, і бути рішучими у нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності незалежної України. Нам варто невідкладно надати Україні зброю, боєприпаси та інші види військової підтримки для самозахисту, а також економічну, фінансову, політичну й гуманітарну підтримку», – йдеться у заяві.

Наприкінці міністри додають, що зараз перебувають у Києві.

«Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну. Слава Україні», – підсумовують він.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.