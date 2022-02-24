Напад РФ з окупованого Криму: загинув український прикордонник

На Херсонщині від ракетного обстрілу загинув прикордонник

Унаслідок атаки російських загарбників з боку окупованого Криму загинув український прикордонник. Удар було здійснено з реактивних систем залпового вогню, повідомила пресслужба ДПСУ.

«В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсоонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колона російської військової техніки зайшла до України з окупованого Криму.

У Миколаєві ворог б'є по військовому порту і радару.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Як повідомлялося, російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Нагадаємо, у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.



