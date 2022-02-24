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    В Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини (фото, відео)

    Внаслідок авіаудару по Умані пошкоджень зазнали будівлі у центтрі міста - В Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини (фото, відео)
    Внаслідок авіаудару по Умані пошкоджень зазнали будівлі у центтрі міста
    фото: Инсайдер UA/Telegram

    Атака була спрямована на військову частину у Розсішках

    Вранці 24 лютого місто Умань (Черкаська область) піддалося удару російської авіації. Як повідомляють місцеві мешканці, над містом вночі пролетів літак, який скидав міни.

    Кілька з них поцілили у центральну частину міста. Місцева поліція повідомляє про одну загиблу людину. Пошкоджень зазнали будівлі, згоріли кілька автомобілів.

    Вочевидь, атака була спрямована на військову частину у селі Розсішки під Уманню. Зокрема, один із засобів ураження потрапив у АЗС поблизу від Розсішок.

    Telegram-канал «Инсайдер UA» опублікував відео та фото з місця події.

    Снарядами пошкоджено трасу з Умані на Вінницю, станом на 8:00 ранку поблизу від місця подій було чутно вибухи.

    Раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Як повідомляв «Главком», російська ракета впала в кількох метрах від житлових будинків у Києві. Поліція очепила територію та не підпускає місцевих мешканців до місця падіння засобу ураження. На місці працюють вибухотехники.

    Нагадаємо, вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

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    Теги: обстріл воєнний стан Умань
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    В Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини (фото, відео)