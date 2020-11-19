Джина Карано: гаряча брюнетка, яка залишила ММА та стала зіркою кіно

В ММА Джина провела 8 поєдинків, у яких здобула 7 перемог

Джина Карано — одна з найпопулярніших актрис останніх років, а також ексбієць ММА.

Дівчина встигла знятися в неймовірно успішному серіалі «Мандалорець», зіграла в «Дедпулі», «Форсажі», ділила знімальний майданчик з Робертом де Ніро, Майклом Дугласом, Жан-Клодом ван Даммом, Сільвестром Сталлоне та Брюсом Віллісом. Багато режисерів хочуть працювати з нею і не соромляться в цьому зізнатися.

До цього у Джини була успішна кар'єра в ММА, де Карано стояла біля витоків розвитку жіночих єдиноборств. У 2006-2009 роках Джина провела 8 поєдинків, у яких здобула 7 перемог.



