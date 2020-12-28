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    Зірка радянського кіно потрапила в реанімацію з Covid-19

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    Зараз Аліса Фрейндліх у свідомості, вона лежить в загальній реанімації - Зірка радянського кіно потрапила в реанімацію з Covid-19
    Зараз Аліса Фрейндліх у свідомості, вона лежить в загальній реанімації
    Фото: www.globallookpress.com

    Позитивний тест на коронавірус акторка отримала ще 18 грудня

    Радянська акторка, зірка фільму «Службовий роман» Аліса Фрейндліх потрапила із коронавірусом до реанімації, у жінки уражені 80% легенів. Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot

    Згідно з повідомленням, Фрейндліх екстрено забрали в 122-у клінічну лікарню імені Соколова у минулу п'ятницю, 25 грудня, тоді в неї обсяг ураження легень становив 36%. 

    Протягом трьох днів її стан здоров'я значно погіршився, зараз вже 80% легенів уражені. Жінку підключили до апарата для неінвазивної вентиляції легенів.

    Як зазначається, про те, що у Аліси Фрейндліх коронавірус, стало відомо ще 18 грудня, коли прийшов перший позитивний тест, однак тоді її не стали госпіталізувати.

    Лікарі кажуть, що 86-річну актрису потрібно було госпіталізувати відразу з огляду на вік. Зараз Фрейндліх у свідомості, вона лежить в загальній реанімації. 

    Народна артистка СРСР Аліса Фрейндліх відома за такими фільмами, як «Службовий роман», «Агонія», «Сталкер», «Д'Артаньян і три мушкетери» і «Жорстокий романс». Вона служить в БДТ імені Товстоногова з 1983 року.

    Нагадаємо, нещодавно в Росії у віці 85 років помер радянський і російський актор театру та кіно Валентин Гафт

     

    Теги: Росія кіно СРСР актриса актор коронавірус
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