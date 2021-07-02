Конкурс «Міс Україна» посилив правила. Що зміниться

Цього року до конкурсу краси підготувалися дуже серйозно

Наразі проходить кастинг у Харкові, і охочих потрапити на «Міс Україна» дуже багато

Національний конкурс краси «Міс Україна» відбудеться вже за три місяці, а організатори досі не можуть знайти 25 учасниць. Крім нових вимог до віку, з'явилися ще жорсткі правила відбору. І, як виявилося, знайти дівчат, які відповідали б усім критеріям, не так і просто. Про це інформує ТСН.Ранок.

Цього року заявку на участь у заході можуть подати українки у віці від 17 до 26 років. До того ж, дівчата мають бути абсолютно натуральними: без імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся та навіть без татуювань.

Наразі проходить кастинг у Харкові, і охочих потрапити на «Міс Україна» дуже багато. Відбір конкурсанток проводить директор конкурсу та колишні «Міс».

Крім відкритих оглядів, дівчата можуть заповнити анкету на сайті конкурсу, і організатори запросять їх на співбесіду. Свої фото надсилають десятки українок, але світлини не завжди відповідають дійсності.

«Наші дівчата дуже люблять фотошоп. Коли ми запрошуємо їх до офісу, то іноді приходить зовсім інша дівчина», – каже директор «Міс Україна» Вероніка Щипцова.

За словами глави комітету, одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, – це надання дівчатами ескорт-послуг. Це категорично заборонено. Щоб дізнатися про це, перевіряють соцмережі та ставлять багато навідних запитань.

Додамо, що в Одесі пройшов національний фінал конкурсу жіночої краси і таланту Місіс Worldwide-2021.

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