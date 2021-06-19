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    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)

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    Українські майстрині втілили оригінальні ідеї у своїх ляльках - У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    Українські майстрині втілили оригінальні ідеї у своїх ляльках
    Фото: Vinzabar

    На виставці «Barbie: Пані України» представлені 36 ляльок, які створили майстри з усієї України

    У Вінниці відкрили виставку, яку присвятили 65-річчю ляльки Барбі. Про це інформує Vinbazar.

    Серед експонатів – видатні українські жінки від Роксолани до реперки Alyona Alyona. Експозицію, яка діятиме до 30 червня, можуть побачити всі охочі.

    На виставці «Barbie: Пані України» представлені 36 ляльок, які створили 28 майстрів з усієї України. Серед них є й робота лялькарки з Вінниччини.

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    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)
    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)

    Кураторка проєкту Ірина Зелена розповіла: «Серед представлених ляльок політичні діячки, вчені, історичні та міфічні персонажі, а також бізнес-леді, акторки, співачки, письменниці, художниці та поетеси. Кожну ляльку робили за згоди жінок, які власне й стали прототипами. Кожну деталь майстри вишивали та розписували вручну. Наприклад, співачка Юлія Саніна попросила зробити ляльку з образу, який представлений у альбомі «Кобра».

    Серед найвідоміших образів – княжна Либідь, Анна Ярославна, Марія Заньковецька, Леся Українка, Руслана Лижичко, Оксана Караванська, Яна Зінкевич, Катерина Ножевнікова, Юлія Саніна, Alyona Alyona та інші. Після завершення виставки у Вінниці експозицію відправлять у подорож Україною. Організатори наголосили, що ляльки не продаються, адже будуть представлені у музеях.

    «У центрі уваги – одяг героїнь. Тут можна прослідкувати, як мода змінюється з роками, але все ж дає можливість відобразити індивідуальність жінки, а також підкреслити її внутрішній світ та культуру, оточення та життєві позиції», – додала пані Ірина.

    Виставка триватиме з 18 до 30 червня. Експозицію можна побачити у дитячому магазині «Антошка», який знаходиться на другому поверсі торгово-розважального центру «Мегамолл». Вхід вільний.

    Додамо, що в парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва відкрилася літня квіткова виставка.

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    Теги: Вінниця українці виставка
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    У Вінниці відкрили незвичайну виставку ляльок (фото)