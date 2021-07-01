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    Думки вголос

    Безкарність штовхає Зеленського і Ко на небезпечну антиукраїнську дорогу

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    •  glavcom.ua
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    Безкарність штовхає Зеленського і Ко на небезпечну антиукраїнську дорогу

    Про конкурс на посаду заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті

    На тлі проектів про імунітет олігархів і право Зеленського навішувати ярлики, про додаткове оподаткування різних верств українців, тихою сапою взялися за царину свободи совісті і церковних відносин.

    23 червня 2021 року було оголошено конкурс на посаду заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

    Дані: nads.gov.ua
    Дані: nads.gov.ua

    М’яко кажучи, це не афішувалося в інформаційному просторі.

    Минуло лише 7 днів, з них 5 – робочих, а вже відомий список осіб, допущених до участі в конкурсі.

    І серед них – Юрій Решетніков, відомий прихильністю до московської церкви.

    Джерела кажуть, не обійшлось без радника Зеленського Трофімова і міністра культури Ткаченка. Мовляв, протягують Решетнікова на заступника, він входить в курс справ, а невдовзі замінює й голову – де факто, а там і де юре.

    І московська церква отримує формальне сприяння.

    Прямолінійність оборудки просто зачаровує.

    Зе-патріот в оточенні патріотів, кажете?

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква конкурс релігія Володимир Зеленський Сергій Трофімов
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    Безкарність штовхає Зеленського і Ко на небезпечну антиукраїнську дорогу