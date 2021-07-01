Безкарність штовхає Зеленського і Ко на небезпечну антиукраїнську дорогу

Про конкурс на посаду заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті

На тлі проектів про імунітет олігархів і право Зеленського навішувати ярлики, про додаткове оподаткування різних верств українців, тихою сапою взялися за царину свободи совісті і церковних відносин.

23 червня 2021 року було оголошено конкурс на посаду заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Дані: nads.gov.ua

М’яко кажучи, це не афішувалося в інформаційному просторі.

Минуло лише 7 днів, з них 5 – робочих, а вже відомий список осіб, допущених до участі в конкурсі.

І серед них – Юрій Решетніков, відомий прихильністю до московської церкви.

Джерела кажуть, не обійшлось без радника Зеленського Трофімова і міністра культури Ткаченка. Мовляв, протягують Решетнікова на заступника, він входить в курс справ, а невдовзі замінює й голову – де факто, а там і де юре.

І московська церква отримує формальне сприяння.

Прямолінійність оборудки просто зачаровує.

Зе-патріот в оточенні патріотів, кажете?

Джерело: блог Ростислава Павленка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.