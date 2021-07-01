Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
Українки представлятимуть нашу країну на міжнародних конкурсах і туристичних виставках
В Одесі пройшов національний фінал конкурсу жіночої краси і таланту Місіс Worldwide-2021. Про це інформує Usionline.
Учасниці танцювали й дефілювали у вечірніх сукнях, а також співали та давали інтерв'ю. Майже кожна учасниця отримала якийсь титул, але головних переможниць було дві.
Титул «Місіс Всесвіт-2021» отримала Ліліана Піньковська.
А звання «Місіс туризм Україна-2021» вручили Анастасії Шайдуліній.
Переможниці представлятимуть нашу країну на міжнародних конкурсах і туристичних виставках.
Загалом за титул боролися дівчата віком від 25 до 50 років із різних регіонів України, які реалізували себе в різних сферах життя: культурній, діловій, науковій, спортивній, сімейній.
За словами організаторів, проєкт готували в межах фестивалю «Хочу в Одесу», до організації підійшли ретельно, тому сама підготовка до конкурсу зайняла майже рік.