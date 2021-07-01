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    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)

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    Титул &laquo;Місіс Всесвіт-2021&raquo; отримала Ліліана Піньковська - Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Титул «Місіс Всесвіт-2021» отримала Ліліана Піньковська
    Фото: usionline.com

    Українки представлятимуть нашу країну на міжнародних конкурсах і туристичних виставках

    В Одесі пройшов національний фінал конкурсу жіночої краси і таланту Місіс Worldwide-2021. Про це інформує Usionline.

    Учасниці танцювали й дефілювали у вечірніх сукнях, а також співали та давали інтерв'ю. Майже кожна учасниця отримала якийсь титул, але головних переможниць було дві.

    Титул «Місіс Всесвіт-2021» отримала Ліліана Піньковська.

    Фото: usionline
    Фото: usionline

    А звання «Місіс туризм Україна-2021» вручили Анастасії Шайдуліній.

    Фото: usionline
    Фото: usionline

    Переможниці представлятимуть нашу країну на міжнародних конкурсах і туристичних виставках.

    Загалом за титул боролися дівчата віком від 25 до 50 років із різних регіонів України, які реалізували себе в різних сферах життя: культурній, діловій, науковій, спортивній, сімейній.

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    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)
    Фото: usionline.com

    За словами організаторів, проєкт готували в межах фестивалю «Хочу в Одесу», до організації підійшли ретельно, тому сама підготовка до конкурсу зайняла майже рік.

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    Теги: Одеса конкурс Україна
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    Найкрасивіші. В Одесі обрали жінок, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах (фото)