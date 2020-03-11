У Києві заарештовано росіянина, який воював у Сирії



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Іноземця заарештовано на 30 діб

Громадянин РФ перебуває у міжнародному розшуку

У Києві затримано громадянина РФ, який згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки.

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для іноземця.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.

У прокуратурі зазначили, що вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.

Нагадаємо, у січні у Києві було затримано бойовика так званої ДНР. Він влаштував стрілянину біля одного із закладів відпочинку, в результаті чого вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції.