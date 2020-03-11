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    Кримінал

    У Києві заарештовано росіянина, який воював у Сирії

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    Іноземця заарештовано на 30 діб - У Києві заарештовано росіянина, який воював у Сирії
    Іноземця заарештовано на 30 діб

    Громадянин РФ перебуває у міжнародному розшуку

    У Києві затримано громадянина РФ, який згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки.

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для іноземця.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.

    У прокуратурі зазначили, що вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.

    Нагадаємо, у січні у Києві було затримано бойовика так званої ДНР. Він влаштував стрілянину біля одного із закладів відпочинку, в результаті чого вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції.

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