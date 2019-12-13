Кучма пересів на новенький Mercedes за півмільйона доларів



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Експрезидент Леонід Кучма пересів на новий автомобіль

Mercedes-Benz S600 Guard W222 - особливо захищена версія седана останнього покоління

У колишнього президента України Леоніда Кучми - новий автомобіль. Кортеж ексглави держави помітили в центрі Києва. Як пишуть ЗМІ, тепер Леонід Данилович їздить на броньованому Mercedes-Benz S600 Guard W222, причому в супроводі держохорони на Mercedes GL.

Mercedes-Benz S600 Guard W222 - особливо захищена версія седана останнього покоління. Як правило, такий автомобіль оснащений балістичної захистом найвищого рівня (VR9), 6-літровим твін-турбо V12, що видає 523 кінських сили.

Коштує такий седан мінімум півмільйона доларів. Не виключено, що машину виділила держава, адже Кучма є представником України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

До цього у Кучми був Mercedes S-Class W221, також броньований. Експрезидент користувався цим авто протягом останніх 12 років.