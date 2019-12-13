Стало відомо, хто скоїв смертельну ДТП на Лісовому масиві в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наїзд на жінку стався на пішохідному переході Фото: Інформатор

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти військовослужбовця

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, начальнику одного з відділень Управління державної охорони України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформаціє, правоохоронець, керуючи власним автомобілем марки Skoda, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на жінку похилого віку. Потерпіла в момент наїзду перебувала на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Дарницького гарнізону.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водночас Управління державної охорони інформує, що наразі у зв’язку з ДТП за участю їхнього військовослужбовця у відомстві проводиться службове розслідування.

«Разом із тим, звертаємо увагу засобів масової інформації на те, що зазначений військовослужбовець не займає жодну з керівних посад в Управлінні державної охорони України, а трагічний інцидент стався в позаслужбовий час», - зазначили в УДО.

Нагадаємо, 8 грудня на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив пішохода.