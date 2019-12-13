Під Києвом у водія легковика патрульні виявили наркотики (фото)



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У водія поліція вилучила шість пакетиків із амфетаміном Фото: Патрульна поліція Київської області

Водій Daewoo Nexia перебував у стані наркотичного сп’яніння

У ніч на п’ятницю, 13 грудня, близько першої години в с. Білогородка Києво-Святошинського району інспектори зупинили водія Daewoo Nexia за порушення правил дорожнього руху.

За кермом авто перебував 29–річний мешканець Київщини. Під час спілкування охоронці порядку виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: тремтіння пальців рук, зіниці очей не реагували на світло. Від проходження огляду водій категорично відмовився в присутності двох свідків. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Відносно водія інспектори скали адміністративний матеріал за ч.1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування.

Чоловік поводив себе досить підозріло і патрульні згідно зі ст. 34 закону України «Про Національну поліцію» провели поверхневу перевірку, під час якої виявили 6 прозорих поліетиленових пакетів з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік повідомив, що це амфетамін, який він придбав для власного вжитку.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 10 грудня вночі під час патрулювання вулиць Борисполя патрульні зупинили автомобіль Daewoo. У ході спілкування у водія були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння. Водій також повідомив, що у кишені куртки зберігає наркотичні речовини амфетамін та канабіс. Чоловік пояснив, що це для власного споживання.