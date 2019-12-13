У Вінницькій області викрили два автомобілі Volkswagen з підробленими документами



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12 грудня патрульні виявили два автомобілі Volkswagen Passat з підробленими документами

Перше авто зупинили на посту «Літин», друге - у Вінниці по вулиці Соборній. Одна з машин перебуває у розшуку.

12 грудня о 9-й годині ранку на стаціонарному посту «Літин» патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів у 24-річного водія поліцейські виявили, що свідоцтво про реєстрацію має ознаки підробки. Патрульні перевірили автомобіль із наявними базами даних та з'ясувалось, що він ніде не зареєстрований.

Через кілька годин по вулиці Соборній інший екіпаж поліції теж зупинив автомобіль Volkswagen Passat за порушення правил дорожнього руху. Перевіряючи у водія реєстраційні документи на транспортний засіб, інспектори помітили ознаки підробки.

Як з'ясувалось згодом, окрім цього, авто перебуває в розшуку, оскільки ним незаконно заволоділи у Хмельницькій області.

На місце подій прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин