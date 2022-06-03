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    У світі

    Боррель підтвердив, що санкції проти Гундяєва не увійшли до шостого пакету ЄС

    Невключення патріарха Кирила до санкційного списку ЄС стало ударом по європейській єдності - Боррель підтвердив, що санкції проти Гундяєва не увійшли до шостого пакету ЄС
    Невключення патріарха Кирила до санкційного списку ЄС стало ударом по європейській єдності
    фото з відкритих джерел

    Відсутність санкцій проти очільника РПЦ показала межі європейської єдності

    Патріарх Московський Кирило (Гундяєв) міг бути включений до шостого пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter.

    Він визнав, що Гундяєва не включили через відсутність одностайності серед країн-членів ЄС у цьому питанні.

    «Виключення патріарха Кирила (із санкційного списку – ред.) показує межі зовнішньої політики ЄС, заснованої на одностайності», – констатував Боррель.

    Високий представник Євросоюзу висловив упевненість, що релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку російської агресії в Україні.

    Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що під час узгодження усіх санкційних позицій Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.

    Учора ж журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк заявив, що в узгодженому пакеті санкцій не згадується очільник Російської православної церкви.

    Теги: ЄС росія санкції Російська православна церква в Україні
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    Боррель підтвердив, що санкції проти Гундяєва не увійшли до шостого пакету ЄС