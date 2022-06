Боррель підтвердив, що санкції проти Гундяєва не увійшли до шостого пакету ЄС

Патріарх Московський Кирило (Гундяєв) міг бути включений до шостого пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter.

Він визнав, що Гундяєва не включили через відсутність одностайності серед країн-членів ЄС у цьому питанні.

«Виключення патріарха Кирила (із санкційного списку – ред.) показує межі зовнішньої політики ЄС, заснованої на одностайності», – констатував Боррель.

Високий представник Євросоюзу висловив упевненість, що релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку російської агресії в Україні.

Banning 90% of Russian oil imports gives a big blow to Putin’s war chest.



Withdrawal of Patriarch Kyrill shows limits of foreign policy based on unanimity.



Religious leaders should not be shielded from responsibility for supporting Putin’s war.