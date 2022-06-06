Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)
Росіяни скаржаться, що їхня країна летить в злиденне радянське минуле
Рибінський молочний завод, що у Ярославській області Росії, через санкції зіткнувся із проблемою виготовлення упаковки для своєї продукції. Підприємство було змушене розливати молоко у картонну упаковку «мінімалістичного» дизайну – з мінімумом написів та без жодних кольорів на коробці. Фото нової упаковки молока виклала одна із дописувачок у російській соцмережі «Вконтакте».
Раніше упаковка молока Рибінського заводу виглядала дещо інакше.
Коментарі до посту із фотографією розділилися. Частина росіян обурювалася тим, що їхня країна скочується до радянської злиденності.
- Цікаво буде почитати думки ще за півроку, дайте здогадаюся:
- Яка різниця - кольоровий LED телевізор, або чорно-білий ламповий?
- Головне - вміст! Налийте на мені, шановна молоко в бідончик, сік – у баночку, а сємок – насипте прямо в кишеню...
- Треба своє налагоджувати! А ви не підкажете, коли на гору наступний віз на кінній тязі поїде?
- Ганьбисько! Тоді і має дешевше бути в такій упаковці. Дожилися! Вже кольорових коробок не вміємо робити! Ганьба, а не Росія!
- Це тільки початок ... пройшло тільки 3 місяці після початку геніальної спецоперації "и" або "з", не важливо. Головне, що скрепці (прихильники ідеології «духовних скреп», яку популяризує путінська влада – ред.) не заперечують і готові ще потерпіти. Занурення в безодню середньовіччя йде впевнено і за планом, як заявляє вождь!
- Літаки та поїзди вже нема чим ремонтувати, чекаємо, коли на заводах почнуть ламатися верстати та обробні центри, які, звісно ж, нам і не потрібні, і без них обійдемося. Та взагалі кам'яні молотки та сокири теж не такі вже й погані та екологічні.
- Ср*ний совок дедалі ближче і ближче
- Це ганьба, в такій країні немає свого виробництва! Усе розвалили
- З совка в совок через 90-і
- Де ура-патріоти? Їм і це у кайф?!
- Де трикутна упаковка. СРСР уперед
Інші дописувачі, навпаки, вихваляли упаковку часів СРСР, заявляючи, що, попри «мінімалізм» в дизайні, тоді продукція нібито була смачнішою.
- За СРСР у пляшках купували і ніякої розмальовки не вимагали, головне вміст.
- Можна подумати, купуємо лише через коробку!
- Раніше з бідончиком до бочки ходив, анітрохи не гірше було!
- Виглядає як стиль мінімалізм, що зараз дуже популярне в дизайні упаковок
- Раніше в пакетах купували і удома в банку переливали, і нічого страшного в цьому не було! Все це тимчасово поки російські виробники не запустять виробництва в повному обсязі!
- Ось упаковка була в роки СРСР і без будь-яких зарубіжних штучок, все було красиво і зрозуміло.
- У СРСР взагалі молоко фасували у скляні пляшки, які можна було здати назад за гроші. Менше сміття було, і жодних проблем із фарбою для упаковки!
Крім Рибінського, із схожими проблемами зіткнувся із виробник із адміністративного центру регіону, «Ярмолпрод».
Ця компанія продовжила виготовляти кольорову упаковку, але з коробки зникла зручна пластикова багаторазова кришка.
Нагадаємо, кілька тижнів тому російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски.