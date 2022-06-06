  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)
рус
    У світі

    Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)

    Російський бізнес не має можливості розливати молоко у якісну упаковку, до якої звикли споживачі - Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)
    Російський бізнес не має можливості розливати молоко у якісну упаковку, до якої звикли споживачі
    фото з російських ЗМІ

    Росіяни скаржаться, що їхня країна летить в злиденне радянське минуле

    Рибінський молочний завод, що у Ярославській області Росії, через санкції зіткнувся із проблемою виготовлення упаковки для своєї продукції. Підприємство було змушене розливати молоко у картонну упаковку «мінімалістичного» дизайну – з мінімумом написів та без жодних кольорів на коробці. Фото нової упаковки молока виклала одна із дописувачок у російській соцмережі «Вконтакте».

    _ljusrkj-i3y0dpsgaxt3zqrxgwmr9rdsrwon04k113nir6k0rq_7nv2-pm1l0oq4iika74ibkgn6vvdh-r86er5

    Раніше упаковка молока Рибінського заводу виглядала дещо інакше.

    1332983_38357977.

    Коментарі до посту із фотографією розділилися. Частина росіян обурювалася тим, що їхня країна скочується до радянської злиденності.

    • Цікаво буде почитати думки ще за півроку, дайте здогадаюся:
      - Яка різниця - кольоровий LED телевізор, або чорно-білий ламповий?
      - Головне - вміст! Налийте на мені, шановна молоко в бідончик, сік – у баночку, а сємок – насипте прямо в кишеню...
      - Треба своє налагоджувати! А ви не підкажете, коли на гору наступний віз на кінній тязі поїде?
    • Ганьбисько! Тоді і має дешевше бути в такій упаковці. Дожилися! Вже кольорових коробок не вміємо робити! Ганьба, а не Росія!
    • Це тільки початок ... пройшло тільки 3 місяці після початку геніальної спецоперації "и" або "з", не важливо. Головне, що скрепці (прихильники ідеології «духовних скреп», яку популяризує путінська влада – ред.) не заперечують і готові ще потерпіти. Занурення в безодню середньовіччя йде впевнено і за планом, як заявляє вождь!
    • Літаки та поїзди вже нема чим ремонтувати, чекаємо, коли на заводах почнуть ламатися верстати та обробні центри, які, звісно ж, нам і не потрібні, і без них обійдемося. Та взагалі кам'яні молотки та сокири теж не такі вже й погані та екологічні.
    • Ср*ний совок дедалі ближче і ближче
    • Це ганьба, в такій країні немає свого виробництва! Усе розвалили
    • З совка в совок через 90-і
    • Де ура-патріоти? Їм і це у кайф?!
    • Де трикутна упаковка. СРСР уперед

    Інші дописувачі, навпаки, вихваляли упаковку часів СРСР, заявляючи, що, попри «мінімалізм» в дизайні, тоді продукція нібито була смачнішою.

    • За СРСР у пляшках купували і ніякої розмальовки не вимагали, головне вміст.
    • Можна подумати, купуємо лише через коробку!
    • Раніше з бідончиком до бочки ходив, анітрохи не гірше було!
    • Виглядає як стиль мінімалізм, що зараз дуже популярне в дизайні упаковок
    • Раніше в пакетах купували і удома в банку переливали, і нічого страшного в цьому не було! Все це тимчасово поки російські виробники не запустять виробництва в повному обсязі!
    • Ось упаковка була в роки СРСР і без будь-яких зарубіжних штучок, все було красиво і зрозуміло.
    • У СРСР взагалі молоко фасували у скляні пляшки, які можна було здати назад за гроші. Менше сміття було, і жодних проблем із фарбою для упаковки!

    Крім Рибінського, із схожими проблемами зіткнувся із виробник із адміністративного центру регіону, «Ярмолпрод».

    Ця компанія продовжила виготовляти кольорову упаковку, але з коробки зникла зручна пластикова багаторазова кришка.

    Нагадаємо, кілька тижнів тому російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски.

    Теги: росія санкції бізнес молочна продукція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)