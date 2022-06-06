Санкції діють. Російські компанії почали випускати молоко у «мінімалістичному» дизайні (фото)

Російський бізнес не має можливості розливати молоко у якісну упаковку, до якої звикли споживачі

Росіяни скаржаться, що їхня країна летить в злиденне радянське минуле

Рибінський молочний завод, що у Ярославській області Росії, через санкції зіткнувся із проблемою виготовлення упаковки для своєї продукції. Підприємство було змушене розливати молоко у картонну упаковку «мінімалістичного» дизайну – з мінімумом написів та без жодних кольорів на коробці. Фото нової упаковки молока виклала одна із дописувачок у російській соцмережі «Вконтакте».

Раніше упаковка молока Рибінського заводу виглядала дещо інакше.

Коментарі до посту із фотографією розділилися. Частина росіян обурювалася тим, що їхня країна скочується до радянської злиденності.

Цікаво буде почитати думки ще за півроку, дайте здогадаюся:

- Яка різниця - кольоровий LED телевізор, або чорно-білий ламповий?

- Головне - вміст! Налийте на мені, шановна молоко в бідончик, сік – у баночку, а сємок – насипте прямо в кишеню...

- Треба своє налагоджувати! А ви не підкажете, коли на гору наступний віз на кінній тязі поїде?

- Яка різниця - кольоровий LED телевізор, або чорно-білий ламповий? - Головне - вміст! Налийте на мені, шановна молоко в бідончик, сік – у баночку, а сємок – насипте прямо в кишеню... - Треба своє налагоджувати! А ви не підкажете, коли на гору наступний віз на кінній тязі поїде? Ганьбисько! Тоді і має дешевше бути в такій упаковці. Дожилися! Вже кольорових коробок не вміємо робити! Ганьба, а не Росія!

Це тільки початок ... пройшло тільки 3 місяці після початку геніальної спецоперації "и" або "з", не важливо. Головне, що скрепці (прихильники ідеології «духовних скреп», яку популяризує путінська влада – ред.) не заперечують і готові ще потерпіти. Занурення в безодню середньовіччя йде впевнено і за планом, як заявляє вождь!

Літаки та поїзди вже нема чим ремонтувати, чекаємо, коли на заводах почнуть ламатися верстати та обробні центри, які, звісно ж, нам і не потрібні, і без них обійдемося. Та взагалі кам'яні молотки та сокири теж не такі вже й погані та екологічні.

Ср*ний совок дедалі ближче і ближче

Це ганьба, в такій країні немає свого виробництва! Усе розвалили

З совка в совок через 90-і

Де ура-патріоти? Їм і це у кайф?!

Де трикутна упаковка. СРСР уперед

Інші дописувачі, навпаки, вихваляли упаковку часів СРСР, заявляючи, що, попри «мінімалізм» в дизайні, тоді продукція нібито була смачнішою.

За СРСР у пляшках купували і ніякої розмальовки не вимагали, головне вміст.

Можна подумати, купуємо лише через коробку!

Раніше з бідончиком до бочки ходив, анітрохи не гірше було!

Виглядає як стиль мінімалізм, що зараз дуже популярне в дизайні упаковок

Раніше в пакетах купували і удома в банку переливали, і нічого страшного в цьому не було! Все це тимчасово поки російські виробники не запустять виробництва в повному обсязі!

Ось упаковка була в роки СРСР і без будь-яких зарубіжних штучок, все було красиво і зрозуміло.

У СРСР взагалі молоко фасували у скляні пляшки, які можна було здати назад за гроші. Менше сміття було, і жодних проблем із фарбою для упаковки!

Крім Рибінського, із схожими проблемами зіткнувся із виробник із адміністративного центру регіону, «Ярмолпрод».

Ця компанія продовжила виготовляти кольорову упаковку, але з коробки зникла зручна пластикова багаторазова кришка.

Нагадаємо, кілька тижнів тому російські виробники кисломолочної продукції заявили про проблеми при закупівлі закваски.