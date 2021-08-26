Кулеба різко звернувся до росіян: Намагаєтесь привласнити чужу історію та культуру

Кулеба: «Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ»

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував реакцію РФ на встановлення Дня української державності та звернувсь до російських колег. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже. Про це він завив під час брифінгу.

Кулеба прокоментував реакцію РФ на встановлення Дня української державності 28 липня, в День хрещення Київської Русі.

«Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде», – заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатись центром – вони є не нові, вони були і сотні років тому.

«Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле», – заявив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав істеричною реакцію Росії на проведення саміту Кримської платформи у Києві.

До слова, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Також нагадаємо, що Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ у переговорах щодо Донбассу.