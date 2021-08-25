Кулеба про «істеричну» реакцію Росії на саміт Кримської платформи: Там палає

Дмитро Кулеба: Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіаресурсів. Там палає

Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу, наголосив глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав істеричною реакцію Росії на проведення саміту Кримської платформи у Києві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіаресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні», – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що у саміті взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

«Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу», – додав міністр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна відповіли.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у Кримській платформі тим, що вони нібито бояться Росію.