Переговори щодо Донбасу: Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ

Українська сторона вважає, що Росія намагається перекласти відповідальність за послідовний зрив обміну полоненими та розблокування КПВВ

Менш ніж за добу на переговори знову заявили засуджену за тероризм представницю так званої «ДНР» Майю Пирогову

Російська Федерація в черговий раз зірвала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі. Менш ніж за добу на переговори знову заявили засуджену за тероризм представницю так званої «ДНР» Майю Пирогову. Про це повідомляє Telegram української делегації.

Повідомляється, що українська делегація розглядає участь Пирогової як свідому спробу зірвати консультації з урахуванням досвіду блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином.

«Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм», – йдеться в заяві.

Українська сторона вважає, що таким чином Росія намагається перекласти відповідальність за послідовний зрив обміну полоненими та розблокування КПВВ.

«Українська делегація наголошує – ці спроби марні. Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, після нетривалої перерви 25 серпня відновила роботу Тристороння контактна група.

Нагадаємо, віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук

До слова, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки».

Нагадаємо, на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

Також, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту.