В Україні введуть обов’язкові пенсійні накопичення. Як зміняться податки

Людина сама обиратиме пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення

Лазебна запевнила, що при запровадженні системи пенсійних накопичень податки не зростуть

Протягом року уряд спільно з низкою урядових організацій, консультуючись з міжнародними партнерами, напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень. Про це розповіла у «Подробицях тижня» міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Передбачається, що участь у системі прийматимуть офіційно працюючі люди, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до осягнення трьох років або доглядають непрацездатних родичів, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші).

Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі.

Лазебна запевнила, що при запровадженні системи податки не зростуть.

«Передбачається, що роботодавці сплачуватимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники – 2% за рахунок зменшення ставки податку на доходи фізичних осіб. Фактично, пропонується частину податків, які сплачуються зараз, передати у власність людині», – розповіла чиновниця.

Також обговорюється можливість на старті зробити внески, коли 1% роботодавець сплачуватиме людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава напряму сплачуватиме на рахунок людини з бюджету.

Лазебна каже, що людина сама обиратиме пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення, але не з усіх, а лише з тих, яких попередньо додатково перевірять регулятори – Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків та Нацбанк – за низкою критеріїв, та до щоденної діяльності яких виписані підвищені вимоги.

«Обрати фонд або банк людина зможе через «єдине вікно» на базі Єдиного соціального реєстру у будь-який зручний спосіб: за допомогою мобільного застосунку чи в особистому кабінеті веб-порталу, через ЦНАП, веб-портал «Дія» чи під час особистого звернення», – йдеться у повідомленні.

Учасник у щоденному режимі зможе контролювати стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку, у будь-який час перевести свої пенсійні кошти до іншого фонду або банку без жодних штрафних санкцій, а в окремих випадках – скористатись пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Наприклад, у разі критичного захворювання учасника чи членів його сім’ї, настання інвалідності. Також достроково можна забрати кошти при виїзді на постійне місце проживання за кордон.

При досягненні пенсійного віку людина зможе обрати собі вид пенсійної виплати з декількох видів довічних виплат, виплат на встановлений строк.

У разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно.

Разом з тим сьогодні, 31 травня, комітет соцполітики рекомендував Раді відхилити закон про накопичувальну пенсію.

Як свідчать результати моделювання пенсійної системи України, у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу.

Як відомо, пенсії знову перерахують: що зміниться з 1 червня.

Нагадаємо, частині українських пенсіонерів перерахували виплати з 1 квітня. Це торкнулося тих, хто має наднормативний стаж. Близько півмільйона працюючих пенсіонерів в Україні отримали надбавку до виплат від ПФУ в розмірі 2%. При пенсії 2500 гривень, збільшення склало всього 50 грн.

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