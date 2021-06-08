Обмін «за вигідним курсом». Молодик викрав $20 тис., вручивши чоловіку сувенірні гроші (фото)

Столичні слідчі оголосили підозру чоловіку, який під приводом обміну валют заволодів коштами потерпілого

До столичної поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Ярославській шахрайським шляхом заволодів $20 тис. Для встановлення обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувались із заявником та встановили, що він через оголошення в інтернеті знайшов вигідний для себе курс про обмін іноземної валюти на національну та домовився із фігурантом про зустріч. Через деякий час порушник приїхав на узгоджене місце на таксі та задля здійснення угоди запросив потерпілого до салону автівки, де обміняв $20 тис. на сувенірні гроші, після чого із готівкою в руках кинувся навтьоки.

Працівники сектору кримінальної поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, за допомогою яких встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінниччини, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення інших учасників, причетних до даної протиправної діяльності.

До слова, одеситка стверджує, що зняла в банкоматі «Приватбанку» сувенірні 500 гривень.