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    Курйоз на шкільній лінійці в Якутії: «святкова п'ятірка» стала двійкою

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    Курйоз на шкільній лінійці в Якутії: «святкова п'ятірка» стала двійкою

    Кульмінацією свята став стати запуск в небо надувної п'ятірки

    У російському Якутську на шкільній лінійці запустили в небо надувну кульку - «святкову п'ятірку», але вона перекинулася і перетворилася в двійку.

    Як пише Медуза, в суботу, 1 вересня, в одній зі шкіл Якутська святкували початок навчального року. Судячи з усього, кульмінацією свята повинен був стати запуск в небо надувної п'ятірки.

    «Святкова п'ятірка відлітає в небо з нашими мріями про відмінне навчання», - сказала представниця шкільної адміністрації та дала команду учням відпустити повітряні кулі в небо.

    «П'ятірка», однак, була прив'язана до куль не надто міцно - вже в повітрі надувна цифра перекинулася і перетворилася в двійку.

    Судячи з відео, всі учасники святкової лінійки це помітили - в ролику чутно, як вони сміються.

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