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    Кваліфкомісія суддів повинна запитати у судді Ковтуна про Межигір'я, - політолог

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    Кваліфкомісія суддів повинна запитати у судді Ковтуна про Межигір'я, - політолог

    Вадим Карасьов нагадав, що саме Сергій Ковтун приймав остаточне рішення про передачу резиденції «Межигір'я» під контроль біглого президента Віктора Януковича

    Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна поцікавитися у судді Господарського суду Києва Сергія Ковтуна про те, чому проти нього немає кримінальних проваджень щодо неправосудного рішення про передачу Межигір'я Віктора Януковича. Про це написав на своїй сторінці у Facebook політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

    Він зазначив, що на 4 липня 2019 року ВККСУ призначила співбесіди за результатами дослідження досьє в рамках кваліфікаційного оцінювання ряду суддів, серед яких і суддя Ковтун.

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    Карасьов нагадав, що саме Ковтун приймав остаточне рішення про передачу резиденції «Межигір'я» під контроль біглого президента Віктора Януковича. При цьому підозру кілька тижнів тому вручили не Ковтуну, а колишньому главі держави Віктору Ющенку.

    «Яка була роль судді Господарського суду Києва у цій «аферу століття». Це була хитромудра багатоходова схема. Компанія «Медінвесттрейд», якій належали три будинки на Парковій алеї, виміняла їх у НАК «Надра України» на комплекс під Вишгородом. Через кілька тижнів «Медінвестівці» передумали – виявилося, що земля державна, а не НАКу і вирішили скасувати угоду.

    Але Господарський суд Києва в особі Сергія Ковтуна сказав як відрізав: угода – легітимна і скасуванню не підлягає. У цьому й була його місія – узаконити, зацементувати угоду іменем України. Тільки в 2017 році це рішення було скасовано Верховним судом і резиденція колишнього президента повернулася у власність держави», - написав політолог.

    Він підкреслив, що саме рішення Ковтуна було визнано неправосудним, а не рішення президента Ющенка, якому нещодавно вручили підозру у цій справі.

    «За логікою, він (Ковтун, – ред.) повинен понести за це якесь покарання. Адже, як ми знаємо з підозри Віктора Ющенка – ціна питання немала, 540 млн грн. До речі, ринкову вартість самого комплексу ще в 2017 році називали на рівні 10 млрд. грн. Але що ж ми бачимо насправді? Суддя Ковтун спокійно продовжує працювати в Господарському суді Києва, проходить і люстраційні перевірку і тести на добропорядність, і навіть переатестацію. Судячи з того, що його будинок десь під Києвом, знятий з дрона активістами нагадує «Межигір'я» в мініатюрі – у його житті все склалося. Ніякі слідчі дії – і тим більше пред'явлення підозр – його не торкнулися. Цікаво, чому? Ось це питання я вважаю найважливішим і саме його завтра повинні поставити Сергію Ковтуну на співбесіді у ВККС», - підсумував Карасьов.

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