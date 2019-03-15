Експерт прокоментував рейтинги, які сьогодні оприлюднила «Батьківщина»



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Вибори президента в Україні пройдуть 31 березня

Експерти переконані, що обираючи нового президента, українці зважатимуть на відповідальність, яку нестиме майбутній глава держави перед своїми виборцями

Провідні політичні експерти проаналізували дані проведеного «Батьківщиною» анкетування 2,5 мільйонів українців, яке засвідчило, що 31 березня Юлія Тимошенко набирає 31,68%, Володимир Зеленський - 20,96%, Петро Порошенко - 15,80%.

«Це реальні цифри з огляду на те, що проведена така величезна робота. Цих 2,5 мільйона, які були опитані, не може не йти ні в яке порівняння з соціологічними вибірками, які складають близько 2 тисяч респондентів», - наголосив експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.

На думку аналітика, результати сьогоднішнього опитування повністю корелюються з підтримкою, яка була надана «Батьківщині» на виборах в об’єднаних територіальних громадах.

«Опитування також показало організаційні спроможності партії «Батьківщина» та її союзників захистити реальні результати вибори, убезпечити суспільство від фальсифікацій і маніпуляцій», - додав експерт корпорації «Гардарика».

Політологи схильні вірити і даним анкетування «Батьківщини» щодо результатів другого туру – у якому Юлія Тимошенко перемагає і Володимира Зеленського (50,53% проти 40,55%), і Петра Порошенка – (57,50% проти 31,20%).

Експерти переконані, що обираючи нового президента, українці зважатимуть на відповідальність, яку нестиме майбутній глава держави перед своїми виборцями.

«Якщо обирати між досвідченою і сильною Тимошенко та молодим, талановитим Зеленським, то всі підсвідомо розуміють: якщо він стане президентом, то не матиме відповідальності. Бо нічого не обіцяє. А Тимошенко бере на себе відповідальність», - зауважив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

Високий рейтинг Володимира Зеленського експерти пояснили шаленим антирейтингом Петра Порошенка.

«Зеленський - це уособлення протесту громадян проти політики чинної влади, за актора голосують назло Порошенку і його корупційному оточенню», - зауважив Костянтин Матвієнко.

Експерти впевнені, сам Петро Порошенко після корупційного скандалу навколо розкрадання армії втратив будь-які шанси на вихід до другого туру виборів. І потрапити туди нинішньому президенту вдасться хіба за рахунок фальсифікацій.

«Чинний президент так і не вирішив дилеми: він гарант свого переобрання чи гарант дотримання виборчих і конституційних прав громадян України. Якщо Порошенко хоче переобиратися за будь-яку ціну, то тоді зрозуміло, що це можливо зробити за рахунок обмеження виборчих прав і за рахунок адміністративного ресурсу», - висловив переконання директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.