  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Латвія запросила українських моряків на лікування та реабілітацію

    • Розсилка
    16 жовтня Зеленський прибув з візитом до Латвії - Латвія запросила українських моряків на лікування та реабілітацію
    16 жовтня Зеленський прибув з візитом до Латвії

    «Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях», - заявив під час візиту до Латвії президент Зеленський

    Українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ під час офіційного візиту до Латвії.

    «Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону», – сказав Зеленський.

    Водночас латвійський президент Егілс Левітс підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

    Нагадаємо, у Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

    Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

    Читайте також
    Латвія Володимир Зеленський президент українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ