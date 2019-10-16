Латвія запросила українських моряків на лікування та реабілітацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 жовтня Зеленський прибув з візитом до Латвії

«Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях», - заявив під час візиту до Латвії президент Зеленський

Українські моряки, звільнені з російського полону, проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ під час офіційного візиту до Латвії.

«Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону», – сказав Зеленський.

Водночас латвійський президент Егілс Левітс підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

Нагадаємо, у Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

Під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.