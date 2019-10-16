Зеленський зустрівся з президентом Латвії (відео)



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Глави держав оглянули стрій роти почесної варти

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Ризького замку – резиденції президента Латвії

У Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Ризького замку – резиденції президента Латвії. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Латвії.

«Після завершення зустрічі відбудуться переговори української та латвійської делегацій під головуванням президентів двох країн. За результатами зустрічі заплановане спілкування Зеленського та Левітса з представниками засобів масової інформації», - повідомили в пресслужбі президента України.

Нагадаємо, під час візиту також заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

До слова, суд у Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.