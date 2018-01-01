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    Латвійський банк, що обслуговував українських корупціонерів, оголосив про самоліквідацію

    Третій за розміром активів латвійський банк ABLV неможливо врятувати, заявляють у Європейському центральному банку
    Пов'язаний з відмиванням грошей для Сергія Курченко латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації Про це пише BBC. 26 лютого банк повідомив про рішення позачергових зборів акціонерів: ABLV починає процес самоліквідації. «Банк вважає, що таким чином найкраще зможе забезпечити захист своїх активів, щоб
    • Сьогодні, 07:49
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    ABLV починає процес самоліквідації
    ABLV починає процес самоліквідації

    Третій за розміром активів латвійський банк ABLV неможливо врятувати, заявляють у Європейському центральному банку

    Пов'язаний з відмиванням грошей для Сергія Курченко латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації

    Про це пише BBC.

    26 лютого банк повідомив про рішення позачергових зборів акціонерів: ABLV починає процес самоліквідації.

    «Банк вважає, що таким чином найкраще зможе забезпечити захист своїх активів, щоб розрахуватися з усіма клієнтами», - йдеться в його офіційній заяві.

    З цього випливає, що банк зможе захищати активи і впливати на розрахунок з усіма клієнтами через призначення ліквідатора.

    Згідно з латвійським законом про кредитні установи, в разі самоліквідації збори акціонерів призначає ліквідатора. А от у випадку банкрутства ліквідацію проводив би адміністратор, призначений судом.

    У суботу, 24 лютого, прес-служба Європейського центрального банку (ЄЦБ) повідомила, що латвійський банк неможливо врятувати, він не в змозі самотужки своєчасно покривати та обслуговувати свої борги. Причиною цього є «значне погіршення ліквідності» латвійської фінустанови.

    Нагадаємо, 16 лютого міністерство фінансів США закрило банку ABLV доступ до американської фінансової системи - банк більше не міг проводити транзакції у доларах США. Таке рішення було ухвалено за результатами розслідування, проведеного управлінням з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), під час якого з'ясувалось, що ABLV брав активну участь у злочинних схемех з відмивання коштів. Банк звинувачують також у спонуканні клієнтів до порушень міжнародних санкцій проти Північної Кореї.

    Керівництво банку всі звинувачення відкидає, але скандал призвів до того, що за короткий проміжок часу клієнти зняли з рахунків близько 600 мільйонів євро. На початку тижня латвійський фінансовий регулятор наклав на прохання ЄЦБ заборону на проведення цим банком будь-яких фінансових операцій.

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