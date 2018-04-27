Лауреати Шевченківської премії просять Порошенка захистити Спілку письменників

За словами письменників, численні скандали значною мірою дискредитували Спілку письменників у очах громадськості

Відомі українські письменники звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка, в якому закликають керівництво держави втрутитися в ситуацію з Національною спілкою письменників України. «Ми звертаємося до керівництва держави, особисто до президента України з настійливим проханням зупинити брудну кампанію, спрямовану на



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Спілка письменників у Києві

За словами письменників, численні скандали значною мірою дискредитували Спілку письменників у очах громадськості

Відомі українські письменники звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка, в якому закликають керівництво держави втрутитися в ситуацію з Національною спілкою письменників України.

«Ми звертаємося до керівництва держави, особисто до президента України з настійливим проханням зупинити брудну кампанію, спрямовану на фактичне знищення Спілки письменників», - йдеться у відкритому листі, під яким підписалися Іван Драч, Микола Жулинський, Левко Лук’яненко, Павло Мовчан, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький та Юрій Щербак.

Як повідомляється у листі, 22 квітня у програмі «5 каналу» «Стоп корупції» було продемонстровано відеосюжет під назвою «Національна спілка авантюристів», в якому йдеться про нібито «корупційні дії» нинішнього керівництва Національної спілки письменників України. Інформаційним приводом для програми став відкритий лист членам Правління НСПУ колишнього генерального директора Дирекції управління майном НСПУ М.Острівного.

«Дуже прикро, що «канал чесних новин» опустився до примітивного рівня низькопробної «джинси», виконуючи замовлення осіб, зацікавлених у маргіналізації Спілки письменників і в отриманні доступу до її майна», - наголошують письменники.

Як зазначається у листі, голова НСПУ Михайло Сидоржевський прокоментував лист Острівного на сторінках газети «Літературна Україна», детально спростувавши наведені у листі закиди.

«Хочемо зазначити, що ганебна вакханалія з шельмування НСПУ і її голови триває вже третій рік. Проте численні звернення виконавців цього замовлення до судових і правоохоронних органів не дали бажаного для замовників результату. Жодне із голослівних звинувачень не підтвердилося, а перевірки, проведені відповідними органами, в тому числі і відділом аудиту Міністерства культури України у листопаді – грудні 2017 року, засвідчили відсутність фінансових порушень чи зловживань з боку керівництва Спілки», - йдеться у листі.

Разом з тим, письменники наголошують, що численні скандали, спровоковані «зацікавленими силами», значною мірою дискредитували Спілку письменників у очах громадськості.

«Йдеться про сплановану кампанію знеславлення відомої в Україні громадської організації, яка об’єднує в своїх рядах близько двох тисяч письменників, і з якою пов’язані імена світочів українського національного відродження ХХ-го століття – Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Олеся Гончара, Григора Тютюнника, Павла Загребельного», - наголошують автори листа.

Зазначається, що нинішнє керівництво НСПУ в надзвичайно складних фінансових умовах «робить усе можливе для збереження Спілки письменників як одного з важливих чинників гуманітарної політики держави».

«Сучасні майстри слова чудово розуміють загрози внутрішнього і зовнішнього характеру, які нині стоять перед українською державою, і в своїх творах намагаються зобразити усю складність нинішнього драматичного буття. Письменники послідовно відстоюють українські національні інтереси, підтримують і будуть підтримувати державотворчі ініціативи керівництва держави, спрямовані на розвиток української культури як стратегічного чинника національної безпеки», - наголошується у листі.

Нагадаємо, український письменник Василь Шкляр стверджує, що російська агентура блокує переклад його романів у всьому світі.