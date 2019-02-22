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    У Тростянці врятували двох чоловіків, які провалилися під лід

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    У Тростянці врятували двох чоловіків, які провалилися під лід

    Чи варте власне життя кількох рибин?

    Двоє рибалок ледь не загинули в селищі Тростянець. Учора, 21 лютого, після обіду на місцевому ставку вони провалилися під кригу.

    Трапилося це недалеко від берега. Свідки викликали рятувальників. Ті визволили необачних рибалок з крижаної пастки.

    «Рятувальники ДПРЧ-29 за допомогою спеціального обладнання, на відстані близько 30 метрів від берега, витягли з крижаної води 60-річного місцевого жителя та 37-річного жителя с.Козинці», – зазначили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Вінниці рибалка провалився під лід.

    Рятувальники застерігають, насамперед любителів зимової рибалки, бути надзвичайно обачними, не ризикувати життям й здоров'ям, оскільки внаслідок потепління лід на річках й інших водоймах не надійний. У багатьох місцях течія доволі швидко послаблює кригу, що значно збільшує шанси провалитися під лід. Словом, рибалкам та іншим слід ні на мить не забувати про власну безпеку.

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