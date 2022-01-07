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    У Карпатах зійшли одразу три снігові лавини

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    Сходження лавин не завдало збитків - У Карпатах зійшли одразу три снігові лавини
    Сходження лавин не завдало збитків
    фото: nta.ua

    Сходження лавин відбулося на горі Плай

    У Карпатах на початку року з гори Плай зійшло одразу три снігові лавини. Про це інформує Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

    Повідомляється, що лавинним дозором було виявлено сходження трьох снігових лавин мокрого снігу з гори Плай:

    • з пiвнiчно-схiдної експозиції, висота відриву – 1250 м над рівнем моря, об’ємом 7000 м.куб.;
    • з південної експозиції, висота відриву – 1100 м над рівнем моря, об’ємом 320 м.куб.;
    • з північної експозиції, висота відриву – 1050 м над рівнем моря, об’ємом 225 м.куб.

    Орієнтовна дата сходження – 2-4 січня. За даними Відділу гідрологічних прогнозів, внаслідок сходження лавин жодних збитків не було завдано.

    Як повідомлялося раніше, під час катання на лижах на горі Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району, що на Львівщині, заблукав лижник 1994 року народження.

    Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

    Раніше рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального відділення провели вимірювання снігу на схилах гори Піп Іван. Зокрема, рятувальники виконали зондування снігового профілю та тест компресію на ступінь лавинної небезпеки. Тест проводився на північно-східному схилі г. Піп Іван Чорногірський, крутизною схилу 27° на висоті 1990 м. За даними тесту можна було визначити значну лавинну небезпеку 3-ступеня.

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    Теги: стихійні лиха рятувальники Карпати (гори)
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    У Карпатах зійшли одразу три снігові лавини