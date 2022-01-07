У Карпатах зійшли одразу три снігові лавини

Сходження лавин відбулося на горі Плай

У Карпатах на початку року з гори Плай зійшло одразу три снігові лавини. Про це інформує Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Повідомляється, що лавинним дозором було виявлено сходження трьох снігових лавин мокрого снігу з гори Плай:

з пiвнiчно-схiдної експозиції, висота відриву – 1250 м над рівнем моря, об’ємом 7000 м.куб.;

з південної експозиції, висота відриву – 1100 м над рівнем моря, об’ємом 320 м.куб.;

з північної експозиції, висота відриву – 1050 м над рівнем моря, об’ємом 225 м.куб.

Орієнтовна дата сходження – 2-4 січня. За даними Відділу гідрологічних прогнозів, внаслідок сходження лавин жодних збитків не було завдано.

Як повідомлялося раніше, під час катання на лижах на горі Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району, що на Львівщині, заблукав лижник 1994 року народження.

Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

Раніше рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального відділення провели вимірювання снігу на схилах гори Піп Іван. Зокрема, рятувальники виконали зондування снігового профілю та тест компресію на ступінь лавинної небезпеки. Тест проводився на північно-східному схилі г. Піп Іван Чорногірський, крутизною схилу 27° на висоті 1990 м. За даними тесту можна було визначити значну лавинну небезпеку 3-ступеня.

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