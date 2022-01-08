Повінь на Закарпатті: рятувальники попереджають українців про нову загрозу

ідтоплень житлових будинків і підвальних приміщень наразі немає

Нових п ідтоплень житлових будинків і підвальних приміщень наразі немає

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках Закарпаття у найближчі дні

У Закарпатській області триває ліквідація наслідків негоди, обстановка стабілізувалася, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці у суботу.

«Станом на 7 годину ранку на території області обстановка стабілізувалася, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом. Підтоплень житлових будинків і підвальних приміщень немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що залишаються підтопленими п’ять домогосподарств у Тячівському районі (село Російське поле) та близько 450 га сільгоспугідь у Хустському районі. Також частково відсутнє електропостачання у одному населеному пункті – селі Теребля Тячівського району. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Із початку робіт підрозділами ДСНС відкачали близько 5 тис. 300 м3 води.

Також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на деяких водоймах. 8 сiчня очікується підняття річкок Латориця і Тиса в районi міста Чоп:

на річці Латориця – місто Чоп на 0,3 – 0,6м, утриманням високого шару води на заплавi, пiдтопленням автодороги с.М.Геєвцi-с.Тисянка (ІІ рівень небезпеки -помаранчевий);

на річці Тиса – місто Чоп на 1.5 – 2.0м, вихiд води на заплаву (І рівень небезпеки – жовтий).

Також 8-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 08 год 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки – жовтий).

8-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 08 год. 06 сiчня, мiсцями можливий вихiд води на заплаву, на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки – жовтий).

Напередодні стало відомо, що підліток, пошуки якого тривали з 5 січня, після того як він впав у річку, був знайдений мертвим.

Ввечері 5 січня 13-річний житель Кобилецької Поляни, що на Закарпатті, Богдан Щерба зник, повертаючись з сусідом додому з лісу.

Як відомо, посеред зими на Закарпатті через сильні дощі у воді опинились будинки та дороги. Також сталися зсуви ґрунту і затоплені сотні гектарів сільгоспугідь.