Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях

Режисер Сергій Скобун впорядковую вулицю Ольги Кобилянською, що в чернівецькому середмісті

У Чернівцях кінорежисер Сергій Скобун разом із бригадою майстрів взявся самостійно ремонтувати тротуар на вулиці Ольги Кобилянської. Витрати митець узяв на себе, повідомив він 22 червня 2021 року у фейсбуці.

«Так сталося, що за останні роки плитка на цій вулиці повідлітала, потріскалася, і це не тільки незручно, особливо в дощову погоду, коли з незакріпленої плитки вилітають стовпи бруду, але і небезпечно для пішоходів, серед яких багато дітей і літніх», – написав Скобун.

Режисер додав, що для вирішення цієї проблеми він закупив необхідні матеріали, викликав професійних майстрів та, за погодженням із міськради почав перекладати й замінювати тротуарну плитку.

«Тож приносимо вибачення відвідувачам вул. Кобилянської за незручності у зв’язку з ремонтними роботами. Якщо знайдуться бажаючі підносити матеріали майстрам або просто пригостити їх холодним напоєм – це вітається!», – зазначив Скобун.

Нагадаємо, два роки тому Сергій Скобун взявся самостійно ремонтувати вулицю в центрі Чернівців, проте поліція його за це оштрафувала.

Як вже повідомляв «Главком», у липні в Каннах (Франція) відбудеться традиційний кінофестиваль. Оприлюднено його програму.

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