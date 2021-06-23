  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях
    facebook

    Режисер Сергій Скобун впорядковую вулицю Ольги Кобилянською, що в чернівецькому середмісті

    У Чернівцях кінорежисер Сергій Скобун разом із бригадою майстрів взявся самостійно ремонтувати тротуар на вулиці Ольги Кобилянської. Витрати митець узяв на себе, повідомив він 22 червня 2021 року у фейсбуці.

    «Так сталося, що за останні роки плитка на цій вулиці повідлітала, потріскалася, і це не тільки незручно, особливо в дощову погоду, коли з незакріпленої плитки вилітають стовпи бруду, але і небезпечно для пішоходів, серед яких багато дітей і літніх», – написав Скобун.

    Режисер додав, що для вирішення цієї проблеми він закупив необхідні матеріали, викликав професійних майстрів та, за погодженням із міськради почав перекладати й замінювати тротуарну плитку.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях
    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях

    «Тож приносимо вибачення відвідувачам вул. Кобилянської за незручності у зв’язку з ремонтними роботами. Якщо знайдуться бажаючі підносити матеріали майстрам або просто пригостити їх холодним напоєм – це вітається!», – зазначив Скобун.

    Нагадаємо, два роки тому Сергій Скобун взявся самостійно ремонтувати вулицю в центрі Чернівців, проте поліція його за це оштрафувала.

    Як вже повідомляв «Главком», у липні в Каннах (Франція) відбудеться традиційний кінофестиваль. Оприлюднено його програму.

    Відомо й те, хто очолить журі 74-го Каннського кінофестивалю.

    Читайте також:
    Теги: кіно благоустрій Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кінорежисер взявся своїм коштом ремонтувати тротуар у Чернівцях