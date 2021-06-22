Названо призерів конкурсу «Орли 2021» від кіноакадемії Польщі

Найбільше нагород у творців драми «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди»

Ян Голубек, Пьотр Троян, Агата Кулеша та Ян Фрич - тобто ті, завдяки кому постав художній фільм «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди» - ввечері у понеділок, 21 червня 2021 року, були відзначені польськими кінопреміями «Орли» 2021 року. Найкращим фільмом визнано «Вбий це й залиш це місто» Маріуша Вільчинського, передає польський канал TV24.

Режисер фільму «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди» Ян Голубек переміг у категорії найкращого режисера і був визнаний у категорії «Відкриття року». Його картина є історію про молодого чоловіка, який був незаконно засуджений до 25 років ув’язнення за вчинення зґвалтування та вбивства 15-річної дівчини. Після 18 років перебування у в'язниці прокуратура й поліція починає нове розслідування.

У категорії найкращої чоловічої ролі перемогу здобув Пьотр Троян, який зіграв роль Тома Коменди у фільмі Голубека.

Агата Кулеша, яка зіграла матір головного героя, перемогла в категорії найкращої головної жіночої ролі.

Ян Фрич, що отримав Орла в категорії найкращої чоловічої ролі другого плану, зіграв у «25 роках невинуватості ...» в'язня «Старого», який ділить камеру з головним героєм.

Найкращим фільмом став «Вбий це й залиш це місто» Маріуша Вільчинського. Цей фільм також був оцінений за сценарій.

При цьому Вільчинський в категорії «найкращий сценарій» переміг Анджея Голду («25 років невинуватості. Справа Томека Коменди»), Пьотра Домалевського («Як далеко звідси»), Матеуша Пацевича («Кімната самогубців. Хейтер») і Марека Епштейна («Шарлатан»).

Статуетку в категорії найкращого звуку отримав Францішек Козловський за «Вбий це й залиш це місто». Померлого 14 років тому Тадеуша Налепу високо оцінили за музику до цього фільму.

Польська кінопремія «Орли» присуджується Польською кіноакадемією з 1999 року.

Перед цим було названо топ-10 найкращих українських фільмів 2020 року.

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