«Легітимний» Пучдемон закликав Мадрид відновити його уряд в Каталонії

Пучдемон наполягає, що він досі є «законним» лідером Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон хоче, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність. Про це повідомляє AFP. «Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців», - сказав Пучдемон з Брюсселя,



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Карлес Пучдемон

Пучдемон наполягає, що він досі є «законним» лідером Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон хоче, щоб Мадрид відновив його уряд, який було усунено після незаконного референдуму про незалежність.

Про це повідомляє AFP.

«Як президент, я вимагаю від іспанського уряду і тих, хто його підтримує ... відновити все, що вони експропріювали у каталонців», - сказав Пучдемон з Брюсселя, закликаючи Мадрид «вести переговори політично».

Пучдемон наполягає, що він досі є «законним» лідером Каталонії і що електорат проявив себе «демократично зрілим, завоювавши право утворити республіку вільних чоловіків і жінок».

Як відомо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликав перше засідання новообраного парламенту Каталонії, яке має відбутися 17 січня.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Каталонії завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Більшість здобули три партії, які виступають за самостійність Каталонії. Загалом вони отримали 70 зі 135 депутатських мандатів.

Політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся референдум про незалежність. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном.