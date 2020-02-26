Лещенко вже почав вихваляти Тігіпка (фото)



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Сергій Тігіпко може повернутися у велику політику

Колишній нардеп звернув увагу на те, що Тігіпко не замішаний в жодному крупному скандалі

Колишній народний депутат Сергій Лещенко вважає Сергія Тігіпка «непоганим» кандидатом на пост прем’єр-міністра України. Зокрема так він написав в коментарі під постом, де обговорювалися чутки про призначення Тігіпка главою уряду.

«Тигіпко на фоні усіх інших виглядає дуже непогано. І за 24 роки від моменту заходу у Кабмін жодного крупного скандалу», - написав екснардеп.

Відзначимо, раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Тігіпка прем'єр-міністром. Деякі ЗМІ з посиланням на обізнані джерела стверджують, що «це питання вирішене на 99%». Водночас в уряді запевняють, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку.

Олексій Гончарук очолив уряд наприкінці серпня 2019 року, ставши наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).

17 січня стало відомо, що Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Це сталося після того, як у мережу «злили» файли, змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді. Тоді відставка Гончарука не відбулася.

Нагадаємо, протягом 2002-2004 років Тігіпко очолював Нацбанк України. Тричі був народним депутатом. У 2010-2012 роках був віцепрем'єр-міністром з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Також був заступником голови Партії регіонів. Кандидат економічних наук.

2010 року Тігіпко балотувався у президенти України (тоді переміг Янукович). На виборах йому допомагав Дмитро Разумков, який нині очолює Верховну Раду. Тігіпко дружить із родиною Разумкових. 1997 року саме Разумков-старший рекомендував молодого банкіра Тігіпка на посаду віцепремʼєр-міністра з економічних питань в уряд Павла Лазаренка.

Тігіпку належить низка компаній, зокрема «Таскомбанк» та Universal Bank (філією якого є Monobank). Статки Тігіпка оцінюють у понад 400 мільйонів доларів.