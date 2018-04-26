Лідери КНДР та Південної Кореї посадять дерево «миру»

Лідери двох Корей зустрінуться 27 квітня

Лідери КНДР та Південної Кореї Кім Чен Ин та Мун Чже Ін під час саміту двох Корей посадять дерево, що символізуватиме «мир та процвітання». Про це повідомляє ВВС. Лідери двох Корей зустрінуться 27 квітня, у Пханмунджомі, місті в демілітаризованій зоні. Саме там у 1953 домовилися про припинення вогню, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники КНДР і Південної Кореї почали переговори з метою підготовки саміту за участю лідерів двох країн

Лідери двох Корей зустрінуться 27 квітня

Лідери КНДР та Південної Кореї Кім Чен Ин та Мун Чже Ін під час саміту двох Корей посадять дерево, що символізуватиме «мир та процвітання».

Про це повідомляє ВВС.

Лідери двох Корей зустрінуться 27 квітня, у Пханмунджомі, місті в демілітаризованій зоні. Саме там у 1953 домовилися про припинення вогню, що послужило фактичному закінченню Корейської війни.

Зазначається, що кожна деталь саміту уже спланована - від розкладу до обіднього меню.

Зокрема повідомляється, що між раундами переговорів лідери посадять сосну із ґрунтом і водою з обох країн, що символізуватиме «мир і процвітання».

За даними джерела саміт завершиться підписанням угоди між сторонами, а потім вони оголосять спільну заяву.